Olay, Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Z.K. idaresindeki 06 UM 3818 plakalı elektrikli araç, trafik ışıklarında beklediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine ivedilikle polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bulvar üzerinde güvenlik şeridi oluşturarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirirken, itfaiye ekipleri elektrikli araç yangınlarına özgü bir teknik uyguladı. Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla aracın üzerine yangın battaniyesi seren ekipler, eş zamanlı olarak batarya bloklarına alttan su tutarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için resmi inceleme başlatıldı.

Öte yandan, aracın alev aldığı anlar ve ekiplerin gerçekleştirdiği müdahale çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.