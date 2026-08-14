Kaynak: Haber Merkezi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi; ulusal ve yerel basın, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ile hayatını kaybeden çalışanların aileleri ve mesai arkadaşlarından derlediği verilerle hazırladığı Temmuz 2026 İş Cinayetleri Raporu’nu kamuoyuna duyurdu.

Açıklanan verilere göre, Temmuz ayında Türkiye genelinde ve yurt dışındaki operasyonlarda en az 214 çalışan yaşamını yitirdi. Yılın ilk yedi aylık döneminde gerçekleşen can kayıpları ise Ocak’ta 155, Şubat’ta 129, Mart’ta 150, Nisan’da 190, Mayıs’ta 213, Haziran’da 228 ve Temmuz’da 214 olmak üzere toplamda en az 1279’a ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI İNŞAAT VE TARIMDA

Sektörel dağılım incelendiğinde; sanayide 73, inşaatta 60, tarımda 45 ve hizmet sektöründe 36 çalışan hayatını kaybetti. İşkolu detaylarında ise ilk sıraları 58 vefat ile inşaat-yol, 45 vefat ile tarım-orman, 20 vefat ile taşımacılık ve 18 vefat ile gemi-tersane-deniz-liman kolları paylaştı.

İş cinayetlerinin yaşanma nedenlerinde ilk sırada 40 çalışanın yaşamını yitirdiği trafik ve servis kazaları yer aldı. Bunu 38 vefat ile ezilme ve göçükler, 31 vefat ile yüksekten düşmeler takip etti. Ayrıca 25 kişi kalp krizi veya beyin kanaması, 15 kişi elektrik çarpması ve 15 kişi de uğradığı şiddet vakaları sonucunda hayatını kaybetti.

12 ÇOCUK VE 11 KADIN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Raporda çocuk işçiliği ve güvencesiz çalışma şartlarına özellikle dikkat çekildi. Temmuz döneminde 4’ü 14 yaş ve altında, 8’i ise 15-17 yaş grubunda olmak üzere toplam 12 çocuk işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çocuk yaşta gerçekleşen vefatların 4’ü tarım, 2’si metal, 2’si inşaat, 2’si konaklama, 1’i taşımacılık ve 1’i belirlenemeyen işkolunda gerçekleşti. İSİG Meclisi; mesleki eğitim adı altındaki güvencesiz uygulamalara ve çocuk emeğinin sömürülmesine karşı mücadeleyi öncelikli gündem maddesi yapacağını duyurdu.

Aynı dönemde 5’i tarım, 2’si konaklama ve diğerleri gıda, çimento, sağlık ile belediye sektörlerinde olmak üzere en az 11 kadın çalışan da yaşamını yitirdi.

GÖÇMEN ÇALIŞANLAR VE SENDİKASIZLAŞMA TABLOSU

Açıklanan verilerde 14 göçmen işçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin 6’sının Suriye, 4’ünün Hindistan, 2’sinin Afganistan, 1’inin İran ve 1’inin Ukrayna uyruklu olduğu, bu kişilerin ağırlıklı olarak Türk denizcilik firmalarında görev yaptığı ifade edildi

Sendikalaşma oranındaki yetersizlik de raporda vurgulandı. Temmuz ayında vefat eden çalışanların 207’sinin (yüzde 97) sendikasız olduğu, yalnızca 7’sinin sendika üyeliğinin bulunduğu belirlendi. Tarım, metal, enerji ve belediye gibi bazı işkollarında ise vefat eden bazı çalışanların üyelik durumlarına dair net bilgiye ulaşılamadığı aktarıldı.

EN ÇOK CAN KAYBI İSTANBUL’DA

Temmuz ayındaki iş cinayetleri Türkiye'deki 55 farklı ilde ve Türk şirketlerinin faaliyet yürüttüğü 7 yabancı ülkede kaydedildi. En fazla vefatın yaşandığı kent 26 ölümle İstanbul olurken; Ukrayna’da 10, Antalya’da 9, Aydın, Denizli ve Muğla’da ise 7’şer can kaybı tespit edildi.