İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİG, 2025 yılı iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre, Pandemi döneminden sonra en çok işçi ölümü 2025 yılında gerçekleşti.

Buna göre;

Ocak ayında en az 180 işçi, Şubat ayında en az 129 işçi, Mart ayında en az 158 işçi, Nisan ayında en az 158 işçi, Mayıs ayında en az 178 işçi, Haziran ayında en az 161 işçi, Temmuz ayında en az 212 işçi, Ağustos ayında en az 196 işçi, Eylül ayında en az 208 işçi, Ekim ayında en az 171 işçi, Kasım ayında en az 219 işçi, Aralık ayında ise en az 135 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

2025 yılında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımı yönünden ise 1761 ücretli (işçi ve memur) ve 344 (çiftçi ve esnaf hayatını kaybetti.

İŞ CİNAYETLERİ EN ÇOK İNŞAAT, TARIM VE TAŞIMACILIKTA

2025 yılında iş cinayetleri işkollarına göre ise;

İnşaat, Yol işkolunda 493 işçi;

Tarım, Orman işkolunda 414 emekçi (183 işçi ve 231 çiftçi);

Taşımacılık işkolunda 272 işçi;

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 144 emekçi;

Belediye, Genel İşler işkolunda 125 işçi;

Metal işkolunda 108 işçi;

Konaklama, Eğlence işkolunda 103 işçi;

Madencilik işkolunda 61 işçi;

Enerji işkolunda 48 işçi;

Petro-Kimya, Lastik işkolunda 45 işçi;

Gıda, Şeker işkolunda 43 işçi;

Savunma, Güvenlik işkolunda 33 işçi;

Tekstil, Deri işkolunda 32 işçi;

Çimento, Toprak, Cam işkolunda 30 işçi;

Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 30 işçi;

Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 26 işçi;

Ağaç, Kâğıt işkolunda 19 işçi;

Banka, Finans, Sigorta işkolunda 4 işçi;

İletişim işkolunda 3 işçi;

Basın, Gazetecilik işkolunda 3 işçi hayatını kaybetti. İşkolu belirlenemeyen 69 işçi daha yaşamını yitirdi.

Raporda, iş cinayetlerinin bir numaralı nedeninin trafik, servis kazaları olduğu yer aldı. İnşaatlarda dış cephe iskele, çatı, asansör boşluğu vb. yüksekten düşmeler ölümlerin yarıdan fazlasını oluştururken diğer iki temel neden ise ezilme/göçük ile elektrik çarpmaları olarak yer aldı.

138 KADIN VE 1967 ERKEK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen yıl, iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımında ise 138 kadın işçi ve 1967 erkek işçi hayatını kaybettiği kaydedildi.

EN YÜKSEK ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMÜ GEÇEN YIL YAŞANDI

2025 yılında 94 çocuk işçi hayatını kaybetti.

14 yaş ve altı 26 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 68 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 382 işçi, 30-49 yaş arası 874 işçi, 50-64 yaş arası 558 işçi, 65 yaş ve üstü 126 işçi, ve yaşı bilinmeyen 71 işçi daha hayatını kaybetti.