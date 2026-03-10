İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 2026 yılına ait Şubat ayı iş cinayetleri raporunu yayımladı.

Veriler, Türkiye’de çalışma yaşamı içerisindeki güvencesizliği ortaya koydu. Şubatta 126, iki ayda ise 284 işçi hayatını kaybetti.

Raporda, özellikle deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerindeki denetimsizlik ve sendikasızlaşmaya dikkat çekildi.

EN FAZLA CAN KAYBI YİNE İNŞAAT İŞKOLUNDA

Şubat ayı bilançosunda en fazla can kaybı, 27 ölümle yine inşaat işkolunda yaşandı. İnşaatı, 21 ölümle taşımacılık ve 12 ölümle ticaret/büro/eğitim işkolu izledi.

Can kayıplarının başında trafik ve servis kazaları yer alırken, ikinci sırada inşaat sektörünün kronik sorunu olan yüksekten düşmeler (%67) geldi. Ezilme ve göçükler ise üçüncü ana ölüm nedeni olarak kayda geçti.

Hayatını kaybedenlerin 3’ü kadın işçiyken, 6’sı (İran, Suriye, Azerbaycan ve Pakistan uyruklu) göçmen işçi olarak kayıtlara geçti.



DEPREM BÖLGESİNDE ÜÇ YILDA 296 İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ



Raporda en kritik bölümlerden biri 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecine giren 11 ildeki tablo oldu. İSİG, depremden bu yana geçen üç yılda bölgedeki inşaatlarda 296 işçinin öldüğünü bildirdi.

Raporda, deprem konutlarının inşasında uygulanan taşeron ağları, aşırı yoğun çalışma ve sigortasız çalıştırma gibi unsurların "iş cinayetlerine" davetiye çıkardığının altı çizildi.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 15'İ ÇOCUKLAR

Bölgedeki inşaat ölümlerinin 15’ini çocuk işçiler, 22’sini ise göçmen işçiler oluşturdu. Hatay (51), Kahramanmaraş (37) ve Adıyaman (35) en çok can kaybının yaşandığı iller olarak öne çıktı. İSİG'in paylaştığı verilere göre, Şubat ayında ölen 126 işçiden yalnızca biri sendika üyesiydi. Bu durum, sendikal örgütlülüğün iş sağlığı ve güvenliği denetimindeki hayati rolünü bir kez daha kanıtladı. İşçilerin yaş dağılımına bakıldığında ise 30-49 yaş grubunun (52 kişi) en büyük kaybı verdiği görülürken, 65 yaş üstü 7 işçinin çalışırken hayatını kaybetmesi, emeklilik döneminde çalışmak zorunda kalmanın yarattığı riski belgeledi.