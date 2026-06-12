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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemeler neticesinde, IŞİD ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilerin para transfer işlemlerine insani yardım izlenimi verdiği ancak bir çoğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşuna kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Adli işlem kaydı bulunan bir çok kişiye para transferi yapan zanlıların işlem açıklamalarına "yardım, ihtiyaç sahibi abla için, kira yardımı, ihtiyaç" gibi açıklamalar yazdığını belirleyen ekipler, tutarların büyüklüğü göz önüne alındığında söz konusu işlemlerin yardım kapsamında olmadığını öğrendi.

Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, ⁠2 kurusıkı tabanca, çok sayıda delici ve kesici alet ile dijital materyaller bulundu.