Terör örgütü IŞİD sadece Orta Doğu’da değil Afrika’da da kanlı eylemlere devam ediyor. Nijer’de yaklaşık 10 yıldır faaliyette olan IŞİD’li teröristler son olarak Türk şirketin işlettiği Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi.

Afrika basınında çıkan haberlere göre saldırı geçen hafta çarşambayı perşembeye bağlayan gece meydana geldi. Teröristler, havalimanı arazisine girerek bazı uçak ve helikopterlere ateş açtı. Ateş açılan uçaklar arasında Nijer’e ait olan Türk yapımı eğitim uçağı HÜRKUŞ-C de bulunuyor.

Sosyal medyada havalimanına saldırı sırasında çekilen videolar paylaşıldı. Bölge sakinleri yaklaşık bir saat boyunca silah ve patlama sesleri duyduklarını kaydetti. Edinilen bilgilere göre saldırı sonrası harekete geçen askerler teröristlerle çatışarak geri püskürttü. Çatışmada 20 teröristin öldürüldüğü, 4 askerin yaralandığı öğrenildi.

Terör örgütü IŞİD, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Nijer’de iktidarda olan askeri cunta saldırıya tepki gösterirken Benin, Fildişi Sahilleri ve Fransa’yı ‘terörü finanse etmekle’ suçladı. Ancak bu iddialar reddedildi.

Nijer, özellikle IŞİD ve El Kaide bağlantılı teröristlerle 10 yıldan uzun süredir çatışma halinde. Çatışmalar özellikle ülkenin batı ve güneydoğu bölgelerinde yaşanıyor.

HAVALİMANINI TÜRK ŞİRKET İŞLETİYOR

IŞİD’li teröristlerin saldırı düzenlediği Diori Hamani Uluslararası Havalimanı’nı Türk şirket Summa İnşaat işletiyor. Havalimanını inşa eden firma 30 yıllık işletme hakkını elinde bulunduruyor.

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Diori Hamani'nin adını taşıyan havaalanı, hem yolcu hem de kargo uçuşlarına ev sahipliği yapıyor ve Nijer'i diğer Afrika ülkelerine, Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya bağlayan önemli bir merkez görevi görüyor.