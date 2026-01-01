Yalova’da üç polisin şehit olduğu çatışmada öldürülen IŞİD’li terörist Zafer Umutlu’nun ailesinden gelen açıklamalar, radikalleşme sürecinin aile içinde yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.

Umutlu’nun amcası Metin Umutlu, yeğeninin ailesini 'tekfir' ettiğini, açık tehditlerde bulunduğunu ve defalarca yapılan uyarılara rağmen engellenemediğini anlattı.

Metin Umutlu, aile olarak yeğenini örgütten koparmaya çalıştıklarını, çatışma günü de teslim olması için ikna etmeye çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Yeni Şafak’a konuşan ve yeğeninin yaklaşık altı yıl önce Yalova’ya geldiğini belirten Metin Umutlu, asıl değişimin son üç yılda yaşandığını ifade etti. “Babası hastalanıp yatağa düştükten sonra hızla değişti” diyen Umutlu, Zafer Umutlu’nun dış görünüşünden söylemlerine kadar kısa sürede farklılaştığını, dini referanslarla aileyi hedef alan ifadeler kullanmaya başladığını aktardı.

Ailece birçok kez konuşup uyarmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyleyen Umutlu, aile içi gerilimin bu süreçte giderek arttığını dile getirdi.

AİLESİNİ TEHDİT ETTİ

Metin Umutlu, yeğeninin ailesini 'kafir' ilan ettiğini ve açık tehditlerde bulunduğunu anlattı. Umutlu’nun aktardığına göre Zafer Umutlu, “Sizin öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk vuracağım kişiler siz olacaksınız” diyerek aileyi tehdit etti. Bu sözlerin ardından aile içinde sert tartışmalar yaşandığını ve fiziksel kavgaya varan olaylar olduğunu da söyledi.

'SAVCILARA TEHLİKELİ OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

Yeğeninin tehlikeli olduğunu defalarca yetkililere bildirdiklerini belirten Metin Umutlu, kendisinin ve Umutlu’nun kardeşinin savcılıklara şikâyette bulunduğunu ifade etti. Ancak elde somut delil olmadığı gerekçesiyle işlem yapılamadığını söyledi. Çatışmadan birkaç gün önce de Zafer Umutlu’nun kardeşinin, olası bir eylem ihtimaline karşı yeniden başvuruda bulunduğunu aktardı.

SON KONUŞMA

Çatışma günü yaşananları da anlatan Metin Umutlu, sabaha karşı Yalova’ya gittiklerini ancak köye girmeye cesaret edemediklerini söyledi. Telefonla yeğeniyle son kez konuşabildiklerini belirten Umutlu, “Teslim olması için yalvardım. ‘Devletine, polisine kurşun sıkma’ dedim. ‘Ben demir parmaklıklar arasına giremem’ diyerek reddetti” ifadelerini kullandı.

Aile anlatımları, güvenlik boyutunun ötesinde, radikal örgütlerin bireyler ve aileler üzerinde yarattığı yıkıcı etkiye bir kez daha işaret ediyor.