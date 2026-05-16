Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen bir operasyonun başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Trump, örgütün dünya genelindeki ikinci üst düzey ismi olarak bilinen Ebu Bilal Al-Minuki’nin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Trump, “IŞİD’in dünya çapındaki ikinci komutanı Ebu Bilal Al-Minuki ortadan kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, "IŞİD’in dünya genelindeki ikinci ismi olan Ebu Bilal el Minuki, Afrika'da saklanabileceğini sandı. Ancak ne yaptığı konusunda bizi bilgilendiren kaynaklarımızın olduğunu bilmiyordu." dedi.

Operasyonun, ABD ile Nijerya silahlı kuvvetlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynakları ise söz konusu operasyonun, terör örgütüne karşı yürütülen uluslararası mücadelenin bir parçası olduğunu aktardı. Amerikan başkanı, "Minuki'nin ortadan kaldırılmasıyla IŞİD’in küresel operasyon kabiliyeti büyük ölçüde azaldı." ifadelerini kullandı.

2023 YILINDA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

ABD tarafından 2023 yılında yaptırım listesine alınan Minuki’nin, Batı Afrika’da güçlü varlık gösteren DAEŞ bağlantılı yapılanmalarla ilişkili olduğu kaydedildi.

Operasyon nedeniyle Nijerya hükümetine teşekkür eden Trump, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. ABD güçlerinin hava saldırısı düzenleyip düzenlemediği ya da Minuki’nin tam olarak nerede hedef alındığı açıklanmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılında Minuki’yi “küresel teröristler” listesine alırken, onu Sahel bölgesindeki üst düzey DAEŞ isimlerinden biri olarak tanımlamış ve örgütün dünya genelindeki operasyonlarına finansman ve operasyonel yönlendirme sağlayan yapılanmada görev aldığını belirtmişti.