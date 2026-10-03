Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca IŞİD terör örgütüne yönelik 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; IŞİD terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

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Açıklamada ayrıca, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için IŞİD terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.