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Kaynak: DHA

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca IŞİD terör örgütüne yönelik 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; IŞİD terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için IŞİD terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.