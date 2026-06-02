İçişleri Bakanlığı, terör örgütü IŞİD’in (DEAŞ) faaliyetlerinin engellenmesi ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen mücadele kapsamında yeni bir operasyonu duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordineli çalışmasıyla, Türkiye genelinde geniş çaplı bir takibat gerçekleştirildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLARIN ADRESİ 21 İL OLDU

İl jandarma komutanlıklarınca yürütülen titiz operasyonlar, 21 şehri kapsayacak şekilde genişletildi. Eş zamanlı baskınların yapıldığı iller şu şekilde sıralandı:

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa.

FİNANSAL YAPILANMA VE PROPAGANDA FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde gözaltına alınan 70 şüphelinin örgütsel bağlantılarına dair önemli ayrıntılar paylaşıldı. Yapılan incelemeler ve tespitler neticesinde yakalanan zanlıların;

Terör örgütü bünyesinde üye olarak faaliyet yürüttükleri,

Örgütle doğrudan ilişkisi bulunan şahıslar ve insani yardım adı altında kamufle edilen sözde kuruluşlar vasıtasıyla terör örgütüne mali kaynak (finans) sağladıkları,

Sosyal medya platformlarındaki dijital hesapları üzerinden terör örgütünün ideolojisini yayarak propagandasını üstlendikleri belirlendi.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, terör örgütünün saha faaliyetlerine, operasyonel eylemlerine ve finansal mekanizmalarına karşı yürütülen güvenlik operasyonlarının hiçbir taviz verilmeden, aynı kararlılıkla sürdürüleceği kararlılıkla vurgulandı.