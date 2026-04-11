Yalova merkezli 4 ilde terör örgütü IŞİD’e yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, Polis Özel Harekat desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında düğmeye bastı. Örgüt propagandası yaptığı, örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu, finans sağladığı ve kadın yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Yalova merkezli olmak üzere Diyarbakır, Ankara ve Sakarya’da toplam 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 21 dijital materyal, 17 doküman ve 2 CD ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.