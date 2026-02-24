Terör örgütü IŞİD, Suriye’nin Rakka kentinde bir kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye resmi ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, terör örgütü DEAŞ, Rakka'nın batısındaki el Sabahiya'da kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda 4 iç güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Terör örgütü IŞİD’in 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısı yapmasının ardından düzenlenen saldırılarda 3'ü asker, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD İLE SURİYE YÖNETİMİ IŞİD’E KARŞI BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

ABD yönetimi, IŞİD ile mücadele konusunda bir süredir Suriye’deki geçici yönetimle birlikte hareket ediyor. Daha önce Suriye’deki cezaevlerinde tutuklu olan 5 bin 700 IŞİD’li Irak’a nakledilmişti.

Terör örgütünün sözde yönetimi Suriye’deki geçici yönetime saldırı emri vermişti. Öte yandan, daha önce terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki bölgelerde tutuklu olan çok sayıda IŞİD’linin kaçtığı belirtiliyor.