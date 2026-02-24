Başta Suriye, Irak ve Afganistan olmak üzere çeşitli ülkelerde saldırılarına devam eden terör örgütü IŞİD, yeni üyeler bulmak için özellikle sosyal medyayı kullanıyor. Ancak ortaya çıkan bir gelişme, terör örgütünün teknolojiye ayak uydurma çabasını gözler önüne sererken endişelere yol açtı.

IŞİD’in Afganistan’daki Horasan kolu, militanlarını yapay zekayı kullanmalarını teşvik etmek için bir yazı yayınladı. Terör örgütünün yayınladığı dergide çıkan yazıda “yapay zeka sohbet robotlarını sorumlu bir şekilde kullanma" konusunda sözde tavsiyeler yer aldı.

Söz konusu yazıda "Yapay zeka her yerde. O sizin hakkınızda çok şey öğrenmeden önce onu öğrenin. Çocuklarınızı ve öğrencilerinizi siber bilinçli ve manevi olarak sağlam temellere sahip bireyler olarak yetiştirin” ifadeleri yer aldı.

HANGİ UYGULAMALARININ KULLANILMASI GEREKTİĞİNİ BİLE SÖYLEDİLER

Terör örgütünün yazısında yapay zeka uygulamalarının “hassas bilgiler paylaşılmadan” anonim olarak araştırma yapma konusunda faydalı olduğu iddia edildi. Örgüt, yapay zeka ile bazı “hassas bilgilerin” paylaşılmaması ve dini hükümlerin sorulmaması konusunda sözde uyarılar yaptı.

Hatta terör örgütü İsrail’in altyapısına dahil olabilecek yapay zeka uygulamaları olabileceğini savunarak örgüt üyelerinin hangi uygulamayı kullanmaları gerektiğini bile söyledi.

Daha önce OpenAI, Anthropic, Meta, Microsoft ve DeepSeek'in yapay zeka modellerini karşılaştıran terör örgütü, ‘Brave Leo’ adlı aracın kullanılması gerektiğini savundu.

Örgüt daha önce konuyla ilgili yayınladığı bir yazıda yapay zeka okuryazarlığının namaz, oruç ve hac gibi “her Müslümanın yerine getirmesi gereken bireysel bir dini yükümlülük” olduğunu iddia etmişti.

DAHA ÖNCE İSLAM’A AYKIRI OLDUĞUNU SAVUNMUŞLARDI

Terör örgütü IŞİD, daha önce yapay zeka araçlarının “İslam’a aykırı” olduğunu savunarak bunlara güvenmenin ilahi rehberliğin saflığıyla çelişebileceği yönünde yazılar yazmıştı. Ancak örgütün bu konudaki hızlı değişimi güvenlik uzmanlarını endişelendirdi.

Yapay zeka güvenlik şirketi Alice'in Ağır Zararlar İstihbarat Departmanı kıdemli direktörü Avi Jager, terör örgütü IŞİD’in bu konudaki hızlı değişiminin “uzun vadeli ideolojik değişime” zemin hazırladığını söyledi.

Jager, terör örgütünün yapay zekaya müsamaha göstermekle kalmayıp kullanımını teşvik ettiğine dikkat çekti.

Güvenlik uzmanı Jonathan Hall ise ABD merkezli Politico’ya yaptığı açıklamada yapay zekanın karmaşık dil yapılarındaki başarısı ile birlikte terör örgütlerinin propaganda faaliyeti oluşturmada kullanılabildiğini belirterek “Sohbet robotlarının radikalleşmesinin hız kazanmasına şaşırmam: Eğer terörist bir web sitesi oluşturabiliyorsanız, neden terörist bir sohbet robotu oluşturmaktan kaçınasınız ki? Eğer hükümet yetkilileri yapay zeka gelişmelerini yakından takip etmiyorsa, gerçekten etmeliler” ifadelerini kullandı.