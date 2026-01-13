IŞİD terör örgütü, "AL Bettar" isimli yayın organı aracılığıyla bir bildiri yayımladı. "Bu çağrı, her yerde bulunan cihat hücrelerine yöneliktir" başlığıyla yayımlanan bildiride 'cihad' çağrısı yapıldı.

IŞİD'DEN TÜM HÜCRELERİNE CİHAT ÇAĞRISI

İlgili çağrıyı sosyal medyadan paylaşan Prof. Dr. Hilmi Demir, "DEAŞ terör örgütü "Al Bettar” isimli yayın organı aracılığıyla Da‘vetün li-halâya’l-cihâd başlıklı bir bildiri yayınladı. Bildiride Dünyanın her yerindeki hücrelere eylem çağrısında bulunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bildirinin Türkçesi şöyle:

Cihat hücrelerine çağrı;

Bu çağrı, her yerde bulunan cihat hücrelerine yöneliktir.

İslam Devleti’ne bağlılık gösteren ve bu bağlılıkla göklerin bağı (Rabıtatü’s-Semâ) altında birleşen herkese seslenilmektedir.

Her biriniz imanıyla cihatçıdır ve düşmanını küçümsemez.

Onların hapishaneleri karanlıktır; içinde Amerikalı, Haçlı esirler bulunmaktadır.

İslam Devleti’nin tüm hücreleri, nerede olurlarsa olsunlar, bu çağrıyı kalplerinde taşımaya çağrılmaktadır.