2025 yılının son günleri gündemin üst sıralarında terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlar yer aldı. IŞİD’in yılbaşında kanlı eylemler yapacağı istihbaratını alan emniyet ve MİT, düzenlediği operasyonlarda yüzlerce şüpheliyi gözaltına aldı. Yalova’da bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada ise 3 polis şehit oldu.

Polis ve MİT’in zaman zaman düzenlediği operasyonlara rağmen IŞİD’in varlığını devam ettirmesi, terör örgütünün yeni insanlara nasıl yaklaştığı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Yaklaşık 10 yıldır varlığını devam ettiren terör örgütünün iletişim stratejisinin geçen sürede özünü kaybetmediği öğrenildi.

Uzmanlar, IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin yeni isimlere özellikle internet ve sosyal medyayı kullanarak ulaştığını vurguladı. IŞİD gibi terör örgütleri şu yöntemleri kullanıyor:

İLK TEMAS: DUYGU TETİKLEYEN İÇERİK, KİMLİK VAADİ, “HAKİKAT” İDDİASI

Terör örgütlerinin yeni insanlara ulaşma modelinde ilk halka, uzun ideolojik metinlerden çok daha “kolay tüketilen” içeriklerle kuruluyor. Kısa videolar, görseller, sloganlar ve çarpıcı iddialar üzerinden ilerleyen bu dil; özellikle öfke, dışlanmışlık, adaletsizlik hissi ve “aidiyet ihtiyacı” gibi duygusal zeminlere yaslanıyor.

Bu aşamada amaç, kişiye doğrudan “örgüt” teklif etmek değil; önce algısal bir yakınlık ve “bizden biri” duygusu yaratmak. Kişi bir süre sonra içerik tüketimi üzerinden kendi kendini ikna etmeye başlayan bir döngüye giriyor.

SÜZME VE TAŞIMA: AÇIK MECRADAN KAPALI KANALLARA GEÇİŞ

İkinci aşama, iletişimin kamusal alandan özel alana taşınması. Açık platformlarda ilgi yakalayan kişi, kısa sürede daha dar bir çevreye yönlendiriliyor: kapalı gruplar, bire bir sohbetler, “güvenli” olduğu düşünülen şifreli mesajlaşma kanalları.

Bu geçiş, iki kritik iş görüyor: Denetim ve görünürlük riskini azaltıyor. Bağ kurmayı hızlandırıyor: Kişi artık “izleyici” değil, “muhatap” oluyor.

SOSYAL ÇEVRE DEĞİŞİMİ VE KOPUŞ

Aile anlatımlarında tekrarlanan motifler, radikalleşmenin bir “kopuş” süreci olarak ilerlediğini gösteriyor. Yeni bir çevreye giren kişinin davranışları değişiyor; eski arkadaşlar, aile ilişkileri, gündelik rutinler geri plana itiliyor. Zamanla iletişim azalıyor; “anlaşılmama” hissi güçleniyor; ardından da aileyle bağın zayıfladığı, kimi zaman tamamen koptuğu bir tablo ortaya çıkıyor.

Bu süreçte örgüt, kişiye yeni bir kimlik ve yeni bir “biz” duygusu sunarken, eski hayatı “kirli”, “yanlış”, “sapma” gibi kavramlarla değersizleştiriyor. Böylece kişi yalnızlaştıkça, örgütle bağı güçleniyor.

FİNANSMAN AYNI ZAMANDA SADAKAT TESTİ

Örgütlenme pratiklerinde para toplama meselesi yalnızca finansman olarak değil, bir “bağ kurma” mekanizması olarak da işliyor. “Yardım”, “hayır”, “mağduriyet” ya da “dini sorumluluk” diliyle yapılan çağrılar, kişiyi hem duygusal hem pratik olarak ağa bağlıyor.

Bu noktada para trafiği, çoğu zaman ilişkiyi derinleştiren bir sadakat testi haline geliyor: kişi yalnızca fikir değil, eylem de üretmiş oluyor.

IŞİD’İN İLETİŞİM STRATEJİSİ HÂLÂ ETKİLİ Mİ?

Terör örgütü IŞİD’in iletişim stratejisi etkisini devam ettiriyor. Ancak bu etki kitlesel ve merkezî bir propaganda gücünden çok, parçalı ve fırsatçı bir model üzerinden yürüyor.

Bugün IŞİD’in etkisi, “büyük kitleleri aynı anda çekme” kapasitesinden ziyade; kırılgan bireyleri seçip, onları kapalı ağlarda hızla dönüştürme becerisinde kendini gösteriyor. Yani strateji, daha düşük görünürlükle ama daha hedefli ve daha “yakın temaslı” biçimde çalışıyor.