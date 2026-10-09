Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve kayıt dışı para transferlerini gerçekleştirdiği yönünde haklarında beyan ve teşhis bulunan şüpheliler takibe alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS raporlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet gösteren kişilerle para transferleri gerçekleştirdiği ve iletişim kurduğu tespit edildi. Bunun üzerine Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2’si Suriye, 1’i Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çok sayıda dekont ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i, ‘Terörizmin finansmanı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakılmalarının ardından sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.