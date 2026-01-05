Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada gözaltına alınan 73 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sının tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

T24'te yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı, Yalova’da üç polisin şehit olmasıyla sonuçlanan olayın araştırılması amacıyla müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, IŞİD hücresine yönelik operasyonda zafiyet veya ihmal olup olmadığını araştırıp rapor hazırlayacak.