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Kaynak: Dış Haberler Servisi

67 ülkeden 5 bin 704 kişinin bulunduğu Suriye’deki cezaevlerinden Irak’a nakledilen terör örgütü IŞİD’in üyeleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iade süreci başladı.Türkiye’ye gönderilenler arasında Ankara Garı patlaması, Adıyaman yapılanmasında canlı bomba saldırganları bulunmakta.

Suriye’deki cezaevlerinden ABD öncülüğünde Irak’a nakledilen IŞİD şüphelileri arasındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iade süreci başladı. Irak’tan Ankara’ya getirilen ilk grupta kaç kişinin yer aldığı ve bu kişilerin kimlikleri henüz resmî olarak açıklanmadı.

CENTCOM OPERASYONUYLA 5 BİNDEN FAZLA TUTUKLU NAKLEDİLDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’deki IŞİD tutuklularını Irak’a nakletmek amacıyla 21 Ocak 2026’da geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Haseke’den başlayan ve 23 gün süren sevkiyat, 12 Şubat 2026’da tamamlandı. Irak Yüksek Yargı Konseyi, Suriye’den teslim alınan toplam tutuklu sayısının 5 bin 704 olduğunu duyurdu.

SORUŞTURMALAR TAMAMLANDI: 67 ÜLKE VATANDAŞI VAR

Irak Yüksek Yargı Konseyi, 1 Eylül 2026’da yaptığı açıklamada, getirilen 5 bin 704 şüphelinin sorgu aşamasının bittiğini açıkladı. Şüphelilerin dosyaları delil durumlarına göre ayrıştırılarak yetkili mahkemelere sevk edilecek. İncelemelere göre listede 67 farklı ülkenin vatandaşı yer alıyor. Şüphelilerin 3 bin 497’sinin Suriye, 474’ünün Irak, 1 bin 733’ünün ise diğer ülke vatandaşları olduğu bildirildi.

184 KİŞİLİK TÜRKİYE LİSTESİNDE KRİTİK İSİMLER

Irak’a nakledilenler arasında ilk etapta 165 olarak açıklanan T.C. vatandaşı sayısının, kimlik tespit çalışmalarıyla 184’e yükseldiği öğrenildi. 184 kişilik listede, Türkiye’deki büyük terör soruşturmalarında adı geçen kritik isimler bulunuyor:

Savaş Yıldız (80. Sıra): 10 Ekim 2015 Ankara Garı katliamı davasının firari sanığı. Adı daha önce HDP Adana ve Mersin il binalarına yönelik saldırılarda da geçmişti.

Mahmut Gazi Tatar (132. Sıra): Adıyaman yapılanmasıyla bağlantılı, Suruç saldırısı sonrası hazırlanan olası canlı bombalar listesinde yer alan ve mavi kategoride aranan isimlerden.

İlyas Aydın / "Ebu Ubeyde" (32. Sıra): Örgütün İstanbul yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu iddia edilen, 2019’da Deyrizor’da yakalandıktan sonra Irak’a nakledilen isim.

Burak Hazar (47. Sıra): Adana yapılanması soruşturmalarında adı geçen ve hakkında kırmızı bülten bulunan şüpheli.



Öte yandan Ankara Garı davasının bir diğer firari sanığı Ömer Deniz Dündar ("Ammar") ise Mayıs 2026’da Türkiye’ye getirilmiş ve etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütün para trafiği ile Avrupa ve Gürcistan planlarına dair kritik bilgiler vermişti.

Irak’tan Ankara’ya getirilen ilk kafilenin kimlerden oluştuğu ve firari kritik isimlerin bu grupta yer alıp almadığı yönündeki belirsizlik ise devam ediyor.