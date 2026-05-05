Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırları içindeki Ntoyo köyünde düzenlenen bir cenaze töreni büyük bir katliama sahne oldu.

Sivil kılığındaki IŞİD'li teröristler fark edilmeden cenazeye gelen köylülerin arasına karıştı. Kısa bir bekleyişten sonra teröristler balta ve palalarla cenazeye gelen kişileri katletmeye bşaladı.

2025 yılının Eylül ayında düzenlenen bu baskında en az 60 sivil hayatını kaybetti. Dehşet, sivil halkın hafızasına kazındı.

Bölgedeki görgü tanıkları, IŞİD'li teröristlerin kadın ve çocukları baltalarla öldürdüğünü anlattı. Bir başka kadın ise sivillerin kaçırıldığını, palalarla tehdit edildiiğini anlattı.

AKIL ALMAZ VAHŞET

Canice saldırı saniyeler içinde oldu ve bitti. Bir adam, kız kardeşinin balta ile öldürülmesine şahit oldu. Bir başka anne ise dört kızının zorla kaçırılmasını izledi.

Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan rapor bu saldırıların ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi.

Öldürülenlerin büyük bölümü Hıristiyanlardan oluşuyor. Ancak terör örgütü yerel Müslümanları da acımasızca katlediyor.

Bir anne kendisinin ve küçük oğlunun nasıl vurulduğunu “Bizi vurduktan sonra bütün evleri ateşe verdiler. Ben ve oğlum yanmayan bir evin içine sürünerek girdik ve bütün geceyi orada geçirdik. Sabah olduğunda bile hiçbir asker yardıma gelmedi. O anlarda herkes kendi canını kurtarmak zorundaydı" sözleriyle anlattı.

Bölgedeki kriz 2026 yılı başında M23 hareketinin büyük şehirleri ele geçirmesiyle tırmandı. Kongo ordusu başka cephelerde savaşırken terör örgütü bu boşluktan yararlandı.

Kasım 2025 tarihinde bir sağlık merkezini hedef alan saldırganlar 17 sivili öldürdü. Hastane odaları ateşe verilirken birçok insan içeride mahsur kaldı. Olaydan sağ kurtulan bir tanık “Ayağa kalkmak imkansızdı çünkü hareket eden her şeye doğrudan ateş ediyorlardı” diye anlattı.

AFRİKA'NIN KATLİAMCILARI

Afrika'daki IŞİD yapılanmasının kökleri ilk olarak 1990’lı yıllarda Uganda topraklarında ortaya çıktı.

Hükümetin Müslümanlara baskı yaptığını savunan grup ordu tarafından dağıtıldı. Kaçan militanlar sınırı geçerek Kongo topraklarına yerleşti.

2018 yılı sonunda ise İslam Devleti’ne biat ederek terör eylemlerine hız verdiler. 2025 yılının Temmuz ayında Irumu bölgesindeki bir baskında sekiz kişi daha yaşamını yitirdi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard “Doğu Kongo’daki siviller bu militanların elinde inanılmaz bir vahşetle karşı karşıya kaldı. İnsanlık dışı saldırılarla öldürüldüler veya kaçırıldılar ya da ağır işkencelere maruz bırakıldılar.

Kuruluşun kriz araştırmacısı Rawya Rageh ise grubun bölgedeki faaliyetlerini yıllardır sürdürdüğünü ifade etti.