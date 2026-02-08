Adıyaman’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında çocuk sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’e ilişkin davada 10 yıl hapis cezası alan sanık Bilal Balcı’dan dikkat çeken bir başvuru geldi.

Hakkında adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Balcı, 2026 yılı hac kesin kayıt hakkını kazandığını belirterek mahkemeye dilekçe sundu. Balcı, söz konusu ibadeti yerine getirebilmesi için adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Dilekçesinde, birçok deprem davasında sanıkların tutuksuz yargılandığını ifade eden Balcı, kamuoyunda “İsias Otel Davası” olarak bilinen dosyanın medyatik bir boyuta taşındığını öne sürdü. Balcı, adli kontrol kararının verilmesinde soruşturma ve yargılama makamları üzerinde kamuoyu baskısı oluşmuş olabileceğini savundu.