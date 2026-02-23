Türkiye’de işgücü piyasasına ilişkin son veriler, kadınlar açısından dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti. 2025’in dördüncü çeyrek istatistikleri, kadın işgücündeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Ekonomist Seyfettin Gürsel, geçen kasım ayında kaleme aldığı “Vahim gelişme” başlıklı yazısında 2025’in üçüncü çeyreğinde başlayan kadın işgücü daralmasına dikkat çekmiş, işsizlik oranındaki düşüşün yanıltıcı olabileceği uyarısında bulunmuştu. Açıklanan son veriler, bu eğilimin devam ettiğini gösterdi.

İŞGÜCÜ PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2025’in son çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 8,4’ten 8,2’ye geriledi. Ancak uzmanlara göre işsizlik oranındaki düşüş her zaman istihdam artışından kaynaklanmıyor. İşsizlik oranı, istihdamın artması ve işsiz sayısının azalmasıyla düşebileceği gibi, hem istihdamın hem de işsiz sayısının gerilemesi durumunda da matematiksel olarak azalabiliyor. İkinci durumda düşüş, işgücü piyasasından çıkışların arttığını gösteriyor.

ERKEK İSTİHDAMI ARTI

Verilere göre erkek işgücü piyasasında görece olumlu bir tablo oluştu. İkinci çeyrekte yüzde 6,9 olan erkek işsizlik oranı üçüncü çeyrekte değişmezken, dördüncü çeyrekte yüzde 6,7’ye geriledi. Bu dönemde erkek istihdamı artarken işsiz sayısında da düşüş kaydedildi.

Seyfettin Gürsel

Kadınlarda ise tablo farklı seyretti. İkinci çeyrekte yüzde 11,6 olan kadın işsizlik oranı üçüncü çeyrekte yüzde 11,3’e, son çeyrekte ise yüzde 11,1’e geriledi. Ancak aynı dönemde kadın istihdamında düşüş yaşandı. İkinci çeyrekte 10 milyon 768 bin olan kadın istihdamı altı ay içinde 10 milyon 727 bine geriledi. Kadın işsiz sayısı 1 milyon 414 binden 1 milyon 344 bine düştü. Böylece altı aylık dönemde kadın istihdamında 41 bin, işsiz sayısında 70 bin, toplam işgücünde ise 111 bin kişilik azalış gerçekleşti.

EN BÜYÜK KAYIP TARIM SEKTÖRÜNDE

İstihdam kaybının büyük bölümü tarım sektöründe görüldü. Tarımda kadın istihdamı altı ayda 71 bin azaldı. Tarım dışı sektörlerde ise istihdam artışı oldukça sınırlı kaldı; sanayide düşüş, hizmetlerde ise sınırlı artış kaydedildi.

Öte yandan yalnızca istihdam değil, potansiyel işgücü de geriledi. Kadınlarda bütünleşik işsizlik oranı yüzde 30,4’ten 29,6’ya düşerken, potansiyel işgücü 3 milyon 330 binden 3 milyon 166 bine indi.

Veriler, işsizlik oranındaki gerilemeye karşın kadınların işgücü piyasasından çekildiğine işaret ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde kadınların işgücüne katılımının artması beklenirken yaşanan bu daralmanın nedenlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini vurguluyor.