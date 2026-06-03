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İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında, Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsraillilerin sivil halka ve mülklerine yönelik taciz ve saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

EVLERE TAŞLI SALDIRI VE ARAZİLERE TECAVÜZ

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, fanatik gruplar Batı Şeria'nın farklı köylerinde eş zamanlı olarak saldırgan eylemlerde bulundu:

-Beytüllahim: El-Meniyye köyünde Filistinlilere ait evler taşlı saldırıların hedefi oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmasa da saldırılar köy sakinleri arasında büyük korku ve tedirginliğe yol açtı.

-El Halil: Es-Sumuğ bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sürüleriyle birlikte Filistinlilere ait tarım arazilerine zorla girerek yerel halkı taciz etti.

-Ramallah: Benzer bir mülk ihlali de Et-Tayyibe köyünde yaşandı. İsrailli gruplar, hayvanlarıyla Filistinlilerin arazilerine girerek bölge sakinlerini rahatsız etmeyi sürdürdü.

EKİM 2023'TEN BU YANA ŞİDDET TIRMANIŞTA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik geniş kapsamlı saldırılar başlattığı Ekim 2023 döneminden beri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarda çok ciddi bir artış gözleniyor.

İsrail askeri güçleri ile toprak gasbeden sivil İsraillilerin neredeyse her gün düzenlediği bu baskınlar; can kayıpları, yaralanmalar, kitlesel gözaltılar, evlerin yıkılması, ekinlerin yakılması ve hayvanların telef edilmesiyle sonuçlanıyor.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TEKİ AĞIR BİLANÇO

Filistin resmi makamları tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve radikal İsraillilerin saldırıları neticesinde bölgedeki insani durum şu şekilde kayıtlara geçti:

-Can Kaybı: Yaklaşık 1200 Filistinli yaşamını yitirdi.

-Yaralı Sayısı: Yaklaşık 13 bin kişi yaralandı.

-Gözaltı: Yaklaşık 23 bin kişi İsrail güçlerince gözaltına alındı.

-Zorunlu Göç: Yaklaşık 33 bin Filistinli evlerini terk ederek zorla yerinden edildi.