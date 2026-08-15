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Kaynak: DHA

Çat beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil G. (58), İlhami G. (24), İsa G. (19) ve İ.G. (15) işe gitmek üzere araçlarıyla evden çıktıkları sırada, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Veysel T. (46) tarafından durduruldu.

Veysel T., belinden çıkardığı tabancayla araçtakilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda Kamil G. sağ kolundan, İsa G. karın bölgesinden, İ.G. ise sol diz altından vurularak yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsa G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.