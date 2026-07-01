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Kaynak: İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde motosikletiyle işe giden güvenlik görevlisi Abdullah A. (45), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başakşehir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah A., motosikletiyle işine gittiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kasklı bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Abdullah A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.