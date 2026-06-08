Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), haziran ayına ilişkin Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, yüksek enflasyon ve vergi politikalarının çalışanların gelirleri üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Araştırmaya göre, 2026 yılının ilk beş ayında vergi kesintileri ve enflasyon nedeniyle 16,7 milyon işçinin birikimli ücret kaybı 889 milyar 991 milyon liraya ulaştı. DİSK-AR, söz konusu kaybın çalışanların alım gücünde ciddi bir erimeye yol açtığını belirtti.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs 2026 itibarıyla ortalama işçi ücreti brüt giydirilmiş olarak 64 bin 985 lira olarak esas alındı. Bu ücret düzeyindeki vergi ve kesinti yükü daha yılın dördüncü ayında ücretin ikinci vergi dilimine girmesi sebebiyle, yılın beşinci ayında 15 bin 537 lira olarak gerçekleşti. Mayıs 2026’daki yüzde 16,61 oranındaki beş aylık enflasyon da hesaba katıldığında ortalama işçi ücreti 8 bin 458 lira daha gerilemektedir. Böylece işçinin 64 bin 985 liralık brüt ücreti yılın beşinci ayında 25 bin 284 lira kayıp yaşadı.

"İŞÇİLERDEN VARLIKLI KESİMLERE GELİR TRANSFERİ"

Toplam kayıp ise çok daha ürkütücü boyutlarda. Sadece sigortalı işçilerin beş aylık enflasyon kaybı Mayıs 2026’da birikimli toplam (tüm sigortalı işçiler için) 458,8 milyar liraya ulaşırken vergi kaynaklı birikimli toplam erime 431,2 milyar lira oldu. Böylece ortalama kayıtlı işçi ücretlerini esas alarak yaptığımız hesaplamaya göre yılın beşinci ayında vergi ve enflasyonun 16,7 milyon işçiye birikimli toplam kaybı en az 889 milyar 991 milyon lira olarak gerçekleşti.

Araştırma kapsamında incelediğimiz vergi yüküne dolaylı vergiler (tüketim vergileri) dahil değildir. Tüketimden alınan vergiler alım gücünü eriten ve enflasyonu artıran bir diğer faktördür. Daha yılın beşinci ayında birikimli olarak 890 milyar TL’yi bulan bu erime işçilerden varlıklı kesimlere ciddi bir gelir transferi anlamına geliyor. Enflasyon ve gelir vergisi adaletsizliği nedeniyle işçi sınıfının 889 milyar 991 milyon liralık ücreti erimiştir.

Enflasyon işçi sınıfını yoksullaştıran bir emme basma tulumbadır. İşçilerden alıp zenginlere kaynak aktarmaktadır. Öte yandan adaletsiz vergi sistemi gelir eşitsizliğini daha da derinleştirmekte ve ücret gelirleri üzerindeki yükü artırmaktadır. Günün sonunda işçilerin harcanabilir net gerçek ücretleri hızla erimektedir."