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Kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini isteyen Doruk Maden işçilerinin hak arayışı devam ediyor. Bağımsız Maden İş Sendikası Eğitim Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sosyal medya hesabından işçilerin mücadelesine ilişkin açıklama yaptı. Aksu, Doruk Madencilik tarafından bütün hakların ödendiğine dair yapılan açıklamayı paylaşarak "Yeni bir yalan bulun" dedi.

'YARIN BİNLER KAPINIZDA OLACAK'

Aksu, "Tüm hakları ödediyseniz dün gece 19 milyonluk yıllık izin ödemesini hayır olsun diye mi işçilere yatırdınız?" diye sordu.

Hâlâ eksik maaş ödemeleri olan çok sayıda işçi olduğu bilgisini paylaşan Aksu "Sabah akşam yalan söyleyerek bir yere kaçamazsınız. Yarın binler kapınızda olacak! Yeni bir yalan bulun.." dedi.

Aksu'nun ilgili paylaşımı şöyle:

"Tüm hakları ödediyseniz dün gece 19 milyonluk yıllık izin ödemesini hayır olsun diye mi işçilere yatırdınız?? Hâlâ Eksik maaş ödemeleri olan çok sayıda işçi var.. Sabah akşam yalan söyleyerek bir yere kaçamazsınız. Yarın binler kapınızda olacak! Yeni bir yalan bulun.."

NE OLMUŞTU?

Üç bakanlığın garantörlüğünde verilen ödeme sözü tutulmayan Doruk Madencilik işçileri, haklarını almak üzere Ankara'ya gitmek istemişti. Ancak madenciler Beypazarı çıkışında polis ekipleri tarafından engellenmişti.

Madenci heyeti sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı ile görüştü ancak bir sonuç alınamadı. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede madencilerden ek süre istendi. Görüşme sonrasında heyet, Beypazarı'nda engellenen madencilere katılmak üzere yola çıkmıştı.Bağımsız Maden İş Sendikası Eğitim Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, eylemin Ankara'ya gelene kadar süreceğini ve bakanlıklarla görüşme gerçekleştirilip haklar alınana kadar madencilerin mücadeleye devam edeceğini açıklamıştı.