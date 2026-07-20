İşçiler robotlara karşı eylemde: Hyundai fabrikalarında tarihi grev

Wall Street Journal'ın aktardığına göre, mevcut grevin yaklaşık 5 bin aracın üretimini aksatabileceği ve Hyundai'nin yaklaşık 135 milyon dolarlık satış gelirinden mahrum kalabileceği düşünülüyor.

Sendika ise şirketin geri adım atmaması halinde eylemlerin genişletileceğini ifade etti. Buna göre grevin süresi uzatılabilir ya da tam kapsamlı greve geçilebilir.