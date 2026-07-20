Güney Kore'de Hyundai tesislerine 25 binin üzerinde insansı robot getirilme planı, metal işçilerinin tepkisiyle karşılaştı. Uygulanan kısmi grev üretimi büyük ölçüde yavaşlatırken, talepleri karşılanmazsa sendika eylemleri genişleteceğini duyurdu.
İşçiler robotlara karşı eylemde: Hyundai fabrikalarında tarihi grev
Hyundai’nin Güney Kore fabrikalarında 25 binden fazla insansı robot çalıştırma planı, otomotiv sektöründe tarihi bir grevi ateşledi.Kaynak: Diğer
Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Hyundai’nin Güney Kore fabrikalarına tensilce bin insansı robot entegre etme kararı, otomotiv dünyasında ses getiren bir işçi protestosunu tetikledi. Şirket ve sendika arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin uzlaşmasız bitmesiyle başlayan kısmi grev, imalatı büyük oranda aksattı.
Futurism'in aktardığına göre Kore Metal İşçileri Sendikası'na (KMWU) bağlı binlerce işçi, haziran ayının sonlarında Hyundai'nin fabrikalarında 25 binden fazla insansı robot kullanmayı planladığını açıklamasının ardından grev yetkisi verilmesi yönünde oy kullandı. Taraflar arasındaki müzakerelerin geçen hafta başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından işçiler bu hafta kısmi greve başladı.
Grev kapsamında çalışanlar, vardiyalarının dört saatinde iş bırakma eylemi yapılıyor. Bu durum, üretim hatlarının günün yaklaşık yarısında durmasına neden olurken, fabrikanın üretim kapasitesini önemli ölçüde düşürdü.
Wall Street Journal'ın aktardığına göre, mevcut grevin yaklaşık 5 bin aracın üretimini aksatabileceği ve Hyundai'nin yaklaşık 135 milyon dolarlık satış gelirinden mahrum kalabileceği düşünülüyor.
Sendika ise şirketin geri adım atmaması halinde eylemlerin genişletileceğini ifade etti. Buna göre grevin süresi uzatılabilir ya da tam kapsamlı greve geçilebilir.
Bu protesto, insansı robotların istihdama doğrudan etkisine karşı gerçekleştirilen ilk kapsamlı işçi eylemlerinden biri sayılıyor. Odak noktasında ise Hyundai bünyesindeki Boston Dynamics imzalı "Atlas" adlı insansı robotlar yer alıyor. Yaklaşık 1,88 metre boya ve 50 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan Atlas henüz üretim bandına inmiş değil; ancak sendika, bu otomasyon hamlesi başlamadan önce işçilerin haklarını koruma altına almayı hedefliyor.
KMWU Genel Sekreteri ve baş müzakereci Byun Jun-hwan, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Gerekli güvencelerin oluşturulmasını sağlamak için şimdiden hazırlık yapmak zorundayız" dedi.
Sendika, toplu sözleşmeye yapay zekâ ve otomasyona karşı iş güvencesi hükümlerinin eklenmesini istiyor. Bunun yanı sıra şirketin kârlılığına paralel daha yüksek ikramiyeler verilmesi, saatlik ücret sisteminden sabit maaş modeline geçilmesi ve insansı robotların üretimde kullanılmasına ilişkin son söz hakkının çalışanlarda olmasını talep ediyor.
İnsansı robotların üretim tesislerinde yaygınlaşmasının iş gücü üzerindeki etkileri son dönemde küresel ölçekte tartışma yaratırken, Hyundai'deki grev bu alandaki ilk büyük ölçekli işçi direnişlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sendikanın taleplerinin karşılanmaması halinde grevin daha geniş kapsamlı bir iş bırakma eylemine dönüşebileceği ifade ediliyor.