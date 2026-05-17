Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e doğru giden Mehmet Y. yönetimindeki 06 GA 4642 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçit inşaatında çalışan işçiler Salim Ç. ile Yusuf T.’ye çarptı.

Kazada 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.