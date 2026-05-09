İnegöl'de Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'ndaki site inşaatında Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, 20 işçinin karıştığı kavgada taraflar birbirine sopa ve yumruklarla saldırdı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 52 yaşındaki İkram D., sağlıkçılar tarafından ambulansa alınırken, bazı işçiler ise yaralıya saldırmaya devam etti. Ambulans şoförü kapıları kapatıp, bölgeden uzaklaştı.

Kavgada yaralanan 4 işçi ise özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.