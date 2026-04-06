Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR), Nisan 2026 Ücret Kayıpları İzleme Raporu paylaşıldı.

İLK ÜÇ AYDA KAYIP 393 MİLYAR 900 MİLYON

DİSK-AR’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2026’nın ilk üç ayında işçi ücretlerinde en az 393 milyar 900 milyon liralık toplam kayıp oluştuğunun altı çizildi. Bu kaybın önemli bölümünün enflasyon ve vergilerden kaynaklandığı belirtildi.

Rapora göre, yılın üçüncü ayında enflasyonun yalnızca sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturası 189 milyar TL kaydetti. Gelir ve damga vergilerinin toplam maliyeti ise 204,9 milyar TL oldu.

Öte yandan “İşçilerin birikimli toplam enflasyon ve vergi kaybı, 2025’in ilk üç ayına göre yüzde 37,8 arttı” ifadesi de raporda yer aldı.

VERGİ VE ENFLASYON KAYNAKLI KAYIP BELLİ OLDU

Raporda işçilerin Mart 2026’da en az 9 günlük kazancını vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle kaybettiği belirtildi. Ortalama işçi ücretinde vergi ve enflasyon kaynaklı kayıp (kesinti hariç) 9 bin 111 TL oldu. Asgari ücretlilerin aynı dönemde kaybı ise 2 bin 819 TL olarak kaydedildi.

DİSK-AR verilerine göre, ücret seviyeleri yükseldikçe vergi, kesinti ve enflasyonun etkisinde de artış gösterdi.

Asgari ücretin 1,5 katı gelir elde edenlerde kayıp oranı yüzde 27,6, 2 katı ücret alanlarda yüzde 29,6, 2,5 katı ücret alanlarda yüzde 31,9, 3 katı ücret alanlarda ise yüzde 34,5 olarak belirlendi.