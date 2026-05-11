Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçileri taşıyan servis aracı ile tır çarpıştı. Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde yaşanan kazada çarpışmanın etkisiyle servis aracı devrilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile 34 GA 2154 plakalı tır henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, ekiplerin çalışmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.