Trafik kazaları engellenemiyor. Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan M.Ç. idaresindeki midibüs, Karaman-Ereğli kara yolundaki kavşakta, H.A. yönetimindeki TIR birbirine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 YARALI VAR

Kazada yaralanan sürücüler ile servisteki 10 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına ve yol şartlarına dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.