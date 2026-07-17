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İngiltere'de eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, 17 Temmuz'da İşçi Partisi'nin düzenlediği olağanüstü konferansla resmen partinin yeni lideri ilan edildi. Burnham'ın 20 Temmuz'da başbakan olması bekleniyor. Partinin eski lideri ve Başbakan Keir Starmer 22 Haziran'da istifa etmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Burnham parti lideri olduktan sonra yaptığı ilk konuşmasında, "kuzeyin, güneyin, doğunun, batının, İskoçya'nın, Galler'in ve Kuzey İrlanda'nın lideri olacağını" dile getirdi. Ülkeyi ortak bir amaç etrafında birleştirme sözü verdi.

VAATLERİNİ SIRALADI

Burnham konuşmasında beş vaatte bulundu:

İşçi Partisi içindeki çekişmelere son vermek: Burnham, parti içinde "tek bir İşçi Partisi kültürü" oluşturma ve "sinsi kulis faaliyetlerini" ortadan kaldırma sözü verdi.

"Yeni bir siyaset" inşa etmek: Siyasetin ihmal ettiği "büyük meseleleri" çözme sözü verdi. Örnek olarak sosyal bakım hizmetlerini gösterdi.

Diğer partilerle çalışmak, ancak "İşçi Partisi'ne özgü" bir çizgide kalmak: Partinin ne "Yeşillerden daha Yeşil" olmaya ne de [göçmen karşıtı] "Reform Partisi'nden daha Reformcu" olmaya çalışacağını söyledi.

Birleşik Krallık'ın tamamının lideri olmak: Manchester Belediye Başkanı olarak İngiltere'nin kuzeyini "olabildiğince duymaya çalıştığını" belirten Burnham, artık "aynısını ülkenin her yeri için yapmak" istediğini dile getirdi.

Yetkiyi Westminster'dan yerel yönetimlere devretmek: İnsanlara yaşadıkları yerlerde daha fazla yetki verilmesini savundu. Buna belediye ve sosyal konut inşa etme ya da şehir merkezlerini ve yerel alışveriş bölgelerini iyileştirme gibi alanlarda karar alma yetkileri de dahil.

YENİ BAŞBAKAN OLACAK

Geçen ay Makerfield bölgesinden milletvekili seçilen Burnham, 22 Haziran'da milletvekili yemini ettiği gün, Başbakan Keir Starmer istifasını açıklamıştı.

Burnham, İşçi Partisi'nin toplam 403 milletvekilinden 349'unun desteğini alarak liderlik için başka adayın çıkmasını matematiksel olarak imkânsız hale getirdi.

17 Temmuz Cuma günü resmen parti lideri ilan edilen Burnham, 20 Temmuz'da İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.