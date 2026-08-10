Kaynak: Haber Merkezi

2 Nisan'da İZSU tesisinde meydana gelen feci kazada belediye personeli Sabri Kılınç hayatını kaybetmişti. Kılınç'ın bedenine saatler süren çalışma sonrası ulaşılmıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medya hesabından paylaştığı faturada aracı bataklıktan çıkaran vinci ailenin bulduğunu, parasını da belediyenin değil ailenin ödediğini söyledi. Çankırı, "Sayın Tugay; Cenazeye gitmediniz, taziye dilemediniz, ailenin acısına ortak olmadınız... Üstüne bir de çıkıp kamuoyu önünde "aileyi üzmeyelim" edebiyatı yaparak YALAN söylemeyi bırakın." dedi.

Ceyda Bölünmez Çankırı'nın paylaşımı şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde hayatını kaybeden Sabri Kılınç’ın vefatı sonrası kameraların karşısına geçip GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLÜYOR!

Ortada istismar değil, BELGELİ BİR YALAN var!

Sayın Tugay; "Vinci aile çağırmadı, parasını ödemedi" dediğiniz o olayın aslı şudur:

-Evladını ihmalleriniz sonucu kaybeden o acılı aile, belediyenin gelmeyen yardımını beklemek yerine vinci KENDİ buldu.

-O vincin bedelini İzmir Büyükşehir Belediyesi değil, aile KENDİ cebinden ödedi.

-Elimizde kapı gibi FATURA ve ÖDEME MAKBUZU var!

Sayın Tugay; Cenazeye gitmediniz, taziye dilemediniz, ailenin acısına ortak olmadınız... Üstüne bir de çıkıp kamuoyu önünde "aileyi üzmeyelim" edebiyatı yaparak YALAN söylemeyi bırakın.

Milletimizin aklıyla, acılı bir ailenin haysiyetiyle alay etmeyi kesin! Bu rezaletin tek bir çıkış yolu, bu vebalin tek bir bedeli var: O koltuğu daha fazla kirletmeyin ve derhal İSTİFA EDİN!

CEMİL TUGAY 'SİYASİ KOMPLO' DEMİŞTİ

Bu olayla ilgili benim yaptığım hiçbir açıklama yanlış değil. Fakat bugün ne yazık ki şunu öğrendim; bizim İZSU'daki arkadaşlarımız o çağrılan vincin ödemesini kendilerinin yapacaklarını söylemesine rağmen, bu firmayla bir tanışıklığı olan Çiğli MHP İlçe Başkan Yardımcısı Numan Öztürk, ‘Hayır ben ödeyeceğim’ diyor ve İZSU'ya ödettirmiyor. Bu bir siyasi komplodur.