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Kaynak: DHA

Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi, Toplu Konut İdaresi Yerleşkesi yakınında bulunan bir inşaatın konteynerlerinde yangın çıktı. İnşaat sahası içinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerlerden bir anda alev ve dumanlar yükselmeye başlarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu konteynerlardaki alevler kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarını vatandaşlar ve inşaat çalışanları endişeyle izlerken, dumandan etkilenen itfaiye ekipleri başlarına su tutarak kendilerine gelmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da söndürme çalışması yapan itfaiye görevlilerine su ikram etti.