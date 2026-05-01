İşçi bayramında iki işçi hayatını kaybetti: Günün en acı olayı: Yer: Ankara

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya'da Bademlidere Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Su firmasına ait 07 FHF 37 plakalı kamyonet, yokuş yukarı çıkarken geriye kaydı. Hızla geriye doğru hareket eden araç, yol üzerinde kanalizasyon çalışması yapan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan'a, ardından da ASKİ'ye ait kamyonet ve park halindeki 4 otomobile çarptı.