Yeniçağ Gazetesi
01 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
İşçi bayramında iki işçi hayatını kaybetti: Günün en acı olayı: Yer: Ankara

Ankara Çankaya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanalizasyon çalışması yapan iki ASKİ işçisi, yokuşta geri kayan bir kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Erdem
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Kaza, sabah saatlerinde Çankaya'da Bademlidere Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Su firmasına ait 07 FHF 37 plakalı kamyonet, yokuş yukarı çıkarken geriye kaydı. Hızla geriye doğru hareket eden araç, yol üzerinde kanalizasyon çalışması yapan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan'a, ardından da ASKİ'ye ait kamyonet ve park halindeki 4 otomobile çarptı.

1 10
2 10
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçiler Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada su kamyonetinin sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

3 10
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hayatını kaybeden işçilerin yakınları, mesai arkadaşları kaza yerinde gözyaşı döktü. İşçilerin cenazeleri yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

4 10
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro