Ekonomik kriz art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Kriz devam ederken yüzde 27 artırılarak, net 28.075 Türk Lirası olarak açıklanan asgari ücret ücret toplumun yaklaşık yüzde 50’sinin 2026’ya dair umutlarını köreltti.

İZİNSİZ ÇALIŞMA

Sözcü'nün Belce Örü Erçin'in haberine göre, DİSK, asgari ücretle çalışanın 2025 yılı boyunca yaşanan kaybının 50 bin TL’yi aştığını, yani satın alma gücünün 14 bin liralara gerilediğini açıkladı. Öte yandan 2024 itibarıyla özel sektör çalışanlarının yüzde 53.2’si asgari ücret komşuluğunda (asgari ücretin altı ile yüzde 10 fazlası arası) ücret alıyor. Kayıt dışı çalışanların yüzde 40’ı, 2024’te asgari ücretin yarısı olan 8 bin 500 TL'nin altında ücretle yaşamaya çalışıyor.

Öte yandan Turizm işçisinin 10 gün çalışmadan hafta tatili hakkı kullanamayacağına yönelik karar Meclis’te yasalaştı. Turizm çalışanları da isyanda.

Çalışanlar tek tek ekonomik krizde işini kaybederken bu durumun 2026’da da süreceği öngörülüyor. 2025’te özellikle tekstil firmalarında gelen peş peşe konkordatolar işçilerin haklarını alamamalarına neden oldu. 3 yılda 300 bin kişi işsiz kaldı, pek çok işçi sebepsiz toplu işten çıkarılmalara karşı eylem yaptı. 2025’e damga vuran toplu kıyımların belki de en büyüğü ise Vestel’de oldu. 2024 Kasım ayından beri 6 bin kişinin şirketle ilişiği kesildi.

Türkiye'nin MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi)utancı da devam ediyor. 2025 Kasım ayı sonunda ölen çocuk işçi sayısı 85! MESEM’li en az 17 çocuğun sanayide veya inşaatlarda çalışırken öldüğünün kayıtlara geçmesi vatandaşları isyan ettirdi.