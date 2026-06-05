İsa'nın en iyi korunmuş tasvirlerinden biri Türkiye'de bulundu

Geç Roma dönemine ışık tutuyor

Hisardere Nekropolü'ndeki mezarda yalnızca İsa tasviri değil, bitki ve kuş motifleri ile mezar sahiplerini ve hizmetkârları gösteren çeşitli sahneler de bulunuyor.

Arkeologlara göre bu detaylar, pagan geleneklerinden Hristiyanlığa geçiş sürecinin izlerini taşıyor. Mezarda yetişkinlere ve bir bebeğe ait iskelet kalıntılarının bulunması da yapının varlıklı bir aileye ait olabileceği görüşünü güçlendiriyor.