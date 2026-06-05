Bursa'nın İznik ilçesi yakınlarında bulunan Hisardere Nekropolü'ndeki yaklaşık 1800 yıllık fresk, erken Hristiyanlık tarihine dair en dikkat çekici arkeolojik keşiflerden biri olarak öne çıkıyor.
İsa'nın en iyi korunmuş tasvirlerinden biri Türkiye'de bulundu
Bursa'nın İznik ilçesindeki Hisardere Nekropolü'nde ortaya çıkarılan yaklaşık 1800 yıllık fresk, İsa'nın en eski ve en iyi korunmuş tasvirlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Buluntu, erken Hristiyanlık dönemine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.
Araştırmacılar, üçüncü yüzyıla tarihlenen eserin, İsa'nın yetişkinlik dönemini betimleyen en eski ve en iyi korunmuş tasvirlerden biri olabileceğini belirtiyor. Antik dönemde Nikaia olarak bilinen bölgede yer alan yer altı mezarında keşfedilen freskte İsa, erken Hristiyanlık sanatının simgelerinden biri olan "İyi Çoban" figürüyle resmediliyor.
Genç ve sakalsız tasvir edildi
Freskte İsa'nın sonraki dönemlerde yaygınlaşan uzun saçlı ve sakallı görünümünden farklı olarak genç ve sakalsız şekilde betimlendiği görülüyor. Roma tarzı kıyafetler içinde tasvir edilen figürün omzunda taşıdığı hayvanın ise koruma ve kurtuluşu simgelediği ifade ediliyor.
Geç Roma dönemine ışık tutuyor
Hisardere Nekropolü'ndeki mezarda yalnızca İsa tasviri değil, bitki ve kuş motifleri ile mezar sahiplerini ve hizmetkârları gösteren çeşitli sahneler de bulunuyor.
Arkeologlara göre bu detaylar, pagan geleneklerinden Hristiyanlığa geçiş sürecinin izlerini taşıyor. Mezarda yetişkinlere ve bir bebeğe ait iskelet kalıntılarının bulunması da yapının varlıklı bir aileye ait olabileceği görüşünü güçlendiriyor.
Anadolu'daki erken Hristiyanlık izleri
İznik'teki fresk, son yıllarda Anadolu'da ortaya çıkarılan erken Hristiyanlık dönemine ait önemli keşifler arasında yer alıyor. Denizli'deki Laodikeia Antik Kenti, Manisa'daki Sardes Antik Kenti, İzmir'deki Smyrna, ayrıca Bergama Antik Kenti ve Efes Antik Kenti'nde sürdürülen çalışmalar da erken Hristiyanlık dönemine ilişkin yeni veriler ortaya koyuyor.
İznik'in Hristiyanlık tarihi açısından önemi ise yalnızca bu keşifle sınırlı değil. Hristiyanlığın temel inanç esaslarının ele alındığı Birinci İznik Konsili burada gerçekleştirilmişti. Hisardere'deki fresk ise bu tarihten yaklaşık bir asır önceye uzanarak Anadolu'daki erken Hristiyan topluluklarının inanç ve sanat anlayışına ışık tutuyor.