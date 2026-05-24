Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Batı Kudüs’te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, İsrail toplumunda şiddet ve aşırılığın tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti.

Herzog, fanatik Yahudi grupların Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsal mekanlarını hedef aldığını, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların saldırılarının da ciddi şekilde arttığını söyledi.

İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru yayılan bir “hayvanileşme” süreci yaşandığını belirten Herzog, “Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın hayvani davranışlarına maruz kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Herzog’un açıklamalarına, Itamar Ben-Gvir sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ben-Gvir, İsrail vatandaşlarını “hayvan” olarak nitelendiren bir kişinin cumhurbaşkanlığı görevine layık olmadığını savundu.

Aşırı sağcı bakanın, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi destekleyen paylaşımlar yaptığı belirtildi.

İnsan hakları örgütleri ise Ben-Gvir’in görev sürecinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin ve kötü muamelenin arttığını öne sürüyor.