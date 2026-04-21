İstanbul Asayiş ekipleri, 15 Nisan'da Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili bir şüphelinin cep telefonuyla arayarak tehdit edip 3 milyon dolar haraç istediği bilgisine ulaştı.

İş yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak beklenildiği sırada 18 Nisan'da tekrar kurşunlamak için iş yerine giden 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ve fişek yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, azmettiren ve silahları temin eden şüphelilerin kaldıkları otele operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, diğer 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.