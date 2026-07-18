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Kaynak: DHA

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bir şüpheli, caddede yürüdüğü sırada bir tatil acentesine ait dükkanın vitrin camına tekme attı. Darbenin etkisiyle iş yerinin camı kırılırken, şüpheli yoluna devam etti.

Olayı gören çevre esnafı şüpheliyi takip ederek Sakarya-2 Caddesi'nde yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin iş yerinin camını tekmeyle kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede yürürken tatil acentesi dükkanının önüne gelen şüphelinin bir anda tekme atıp camı kırdığı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor