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Kaynak: AA / DHA / İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle saatlerinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı, 30 yaşındaki Ramazan Kurt'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Olay, saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sırasında kurşunların hedefi olan Ramazan Kurt ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Kurt için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ramazan Kurt, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 30 yaşındaki Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin saldırının nedenini ve şüphelilerin kimliklerini belirlemeye yönelik soruşturması sürüyor.