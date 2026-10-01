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Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ağustos'ta bir iş yerinde meydana gelen yüksek meblağlı kablo hırsızlığı olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli mahkemece tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.