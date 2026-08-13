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Akbank’ın Stablex hamlesinin ardından finans dünyasında dikkat çeken bir diğer adım İş Bankası grubundan geldi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN), kripto varlık ekosisteminde faaliyet gösteren Futurance platformunu 3,6 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı.

4 FARKLI PLATFORM TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞİYOR

Futurance grubunun satın alınmasıyla birlikte İş Yatırım, kripto para borsası Fexobit'in yanı sıra platform bünyesindeki diğer kritik teknolojilerin de sahibi oldu. Bu satın almayla birlikte; çok imzalı güvenli soğuk depolama çözümü Walter, kripto projelerine destek sunan kuluçka merkezi Tokencept ve NFT oluşturma platformu NFTyzer İş Yatırım çatısı altında toplanacak.

TOKENİZE VARLIKLAR VE HİSSE SENETLERİ DE TİCARETE AÇILABİLİR

Söz konusu hamle ile Türkiye'de kapsamlı bir kripto varlık merkezi haline gelmeyi hedefleyen İş Yatırım'ın, gelecekte kripto varlık saklama hizmeti de sunması bekleniyor. Ayrıca Fexobit platformu üzerinden gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmiş sürümleri (RWA) ile hisse senetlerinin de işleme açılabileceği öngörülüyor.