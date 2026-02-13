30 YILLIK SANAT YOLCULUĞU TEK ÇATI ALTINDA

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yılın ilk sergisinde heykeltıraş Ayla Turan’ın kapsamlı retrospektif seçkisini sanatseverlerle buluşturdu. İstanbul Levent’teki galeride açılan Ayla Turan Retrospektif sergisi, sanatçının yaklaşık 30 yıllık üretim serüvenini gözler önüne seriyor.

Mermer, bronz, ahşap ve polyester gibi farklı malzemelerle üretilmiş toplam 56 eser, Turan’ın yıllar içindeki sanatsal dönüşümünü ve üretim çeşitliliğini bir arada sunuyor.

ÇOCUKLUKTAN BUGÜNE UZANAN ÜRETİM SÜRECİ

Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayla Turan, retrospektif seçkinin çocukluk döneminden başladığını belirtti. Sergide sanatçının çocukluk fotoğraflarının yanı sıra okul yıllarında ürettiği çalışmalar ve yurt dışındaki büyük ölçekli taş heykellerine ait görseller de yer alıyor.

Turan, özellikle son dönem eserlerinin sergide ağırlıklı olduğunu vurgulayarak, koleksiyonerlerde bulunan çalışmaların yeniden bir araya getirilmesinin kısa sürede tamamlandığını ifade etti.

56 ESER BİREBİR GÖRÜLEBİLECEK

Sanatçının özellikle çocuk figürlü heykelleriyle tanındığını hatırlatan Turan, bu eserlerin de sergide yer aldığını söyledi. Mekânda doğrudan görülebilecek 56 eser bulunurken, fotoğraflar ve arşiv belgeleriyle birlikte serginin kapsamı daha da genişliyor.

Sergide ayrıca sanatçının üretim sürecini belgeleyen fotoğraflar ve mermer çalışmalarını konu alan bir belgesel gösterimi de yer alıyor. Taş heykellerin yanı sıra polyester ve ahşap eserler de izleyicilerle buluşuyor.

ÜÇ METRELİK ÖZEL BRONZ HEYKEL DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sergi için özel olarak hazırlanan üç metrelik bronz heykel de seçkinin öne çıkan eserleri arasında bulunuyor. Turan, serginin hem kendisini yakından tanımayan izleyiciler hem de uzun yıllardır çalışmalarını takip edenler için yeni bir karşılaşma alanı sunduğunu dile getirdi.

“Ayla Turan Retrospektif” sergisi, 11 Mayıs’a kadar her gün 09.00–19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergi kataloğu ise çeşitli kitabevleri ve internet üzerinden temin edilebiliyor.