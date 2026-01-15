İzmir'de AKP'li meclis üyesinin sanık olduğu kadına şiddet davası görüldü. İş ortağı Songül Ç.'yi darp eden AKP Çiğli meclis üyesi Erdal E.'nin sanık olarak yargılandığı davanın karar duruşmasında nihai karar açıklandı.

Savcı, mütalaasında, sanık Erdal E. için 2,5 yıl hapis cezası yönünde görüş bildirdi. Hakim kararında, tutuklu sanık Erdal E. hakkında 2,5 yıl hapis cezasına hükmetti.

Erdal E., cezaevinde geçirdiği 3 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

KORUMA TEDBİRİ YOK

Duruşma sonrası adliyenin önünde açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, koruma tedbirinin olmamasını eleştirerek, sanık Erdal E.'nin duruşma sırasındaki rahat tavırlarına tepki gösterdi.

Osmanoğulları, "Biz sanığın o özgüveni nereden ve ne şekilde aldığını çok iyi biliyoruz. Erkek faillerin, kadınlara karşı şiddet uygulama özgüvenini siyasi iktidarı kadın politikalarından aldığını çok iyi biliyoruz. 2025 yılını ‘Aile yılı’ ilan ettiler. O aile yılında 294 kadın öldürüldü, 297 şüpheli kadın ölümü oldu” açıklamasını yaptı.