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Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Seyir halindeki motosikletin önünde ilerleyen iş makinesine arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

KAZA ÇAVLI MAHALLESİ MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, Dicle ilçesine bağlı Çavlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. B.G. idaresindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen iş makinesine henüz bilinmeyen nedenle arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, motosiklet sürücüsü B.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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