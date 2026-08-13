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Kaynak: DHA

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Erdemli Kavşağı’nda meydana geldi. O.A. idaresindeki 50 2001 003 plakalı iş makinesi ile A.Ç. yönetimindeki 63 ANB 958 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen A.Ç.’yi Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.