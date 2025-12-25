Türkiye'nin neredeyse her köşesinde yaptıkları kaçak kazılarla kültür mirasına geri dönüşü olmayan zararlar veren define avcıları isyan ettirmeye devam ediyor.

Karaman İl Jandarma ekipleri, Güldere köyünde define aramak için iş makinesiyle kazı yapıldığı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Hem karadan hem de dronla havadan araştırma yapan ekipler 2 iş makinesiyle kazı yapan M.T., M.D., F.T., M.M.S., M.A., K.G., İ.T., A.K., A.Ö., S.U., E.G., M.A., Ö.Ö. ve R.K.'yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan 2 iş makinesi, 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Öte yandan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 50. maddesine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin almadan define aramak yasaktır. Bu yasağa uyan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.