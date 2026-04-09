

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’daki TOKİ inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi yüksekten düşerek yaralandı. Olay sonrası işverenin, işçiye farklı ifade verdirdiği ve ambulans çağrılmadığı iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı.

AKSARAY’DA İNŞAATTA İŞ KAZASI

Aksaray’da bulunan bir TOKİ inşaatında meydana gelen iş kazasında, Akın Ağ isimli işçi yüksekten düşerek yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza sonrası süreçte yaşananlar ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Kazanın ardından olay yerine ambulans çağrılmadığı, yaralı işçinin işveren tarafından özel hastaneye götürüldüğü öne sürüldü.

“FARKLI İFADE VERDİRİLDİ” İDDİASI

İddiaya göre, işverenin yaralı işçiye “bahçe duvarından düştüm” şeklinde ifade vermesi yönünde telkinde bulunduğu ileri sürüldü. Ayrıca hastanede de resmi görevliler yerine işverenle bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişi aracılığıyla ifade alındığı iddialar arasında yer aldı.

Yaralı işçinin, hastaneye götürülürken sedye yerine başka bir işçi tarafından taşındığı da öne sürülen detaylar arasında bulunuyor.

İŞ GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Olayla birlikte iş güvenliği tedbirlerinin yeterliliği de yeniden gündeme geldi. İddialara göre, işçiye gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmadığı, kazanın ardından ise sürecin usule uygun yürütülmediği ileri sürüldü.

Ayrıca işçiye, şikayetçi olmaması karşılığında maaşı dahil tüm masrafların karşılanacağı yönünde teklifte bulunulduğu da iddialar arasında yer aldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazanın ardından yaralı işçi ve ailesinin yaşanan durumdan rahatsız olduğu ve konuyla ilgili şikayetçi oldukları öğrenildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yaşanan olayın ardından ilgili kurumların inceleme başlatıp başlatmayacağı merak konusu olurken, iş güvenliği uygulamaları ve denetim süreçleri bir kez daha kamuoyunun gündemine taşındı.